Италия

Мэр Неаполя заявил, что ближайший домашний матч клуб проведет на арене с новым названием.

Городской глава Неаполя Луиджи Де Маджистрис подтвердил, что домашний стадион местного Наполи будет переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, уже к ближайшей домашней игре команды.

"Процедура переименования будет настолько быстрой, насколько это возможно. Уже сегодня состоялась встреча городской комиссии, в пятницу я обращусь в Муниципалитет, и мы завершим этот процесс. У меня есть основание полагать, что новое название станет официальным уже к следующей домашней игре Наполи", — приводит слова Де Маджистриса Football Italia.

Отметим, что две ближайших игры Наполи проведет в гостях. В четверг, 3 ноября, отправится на выездной поединок Лиги Европы против нидерландского АЗ, а в ближайшее воскресенье сыграет матч десятого тура Серии А против Кротоне.

Первым поединком неаполитанцев на переименованной домашней арене может стать заключительная игра группового этапа Лиги Европы против Реала Сосьедад, которая должна состоятся 10 декабря.

Ранее сообщалось, что Наполи провел поединок чемпионата Италии против Ромы (4:0) в комплекте формы в честь Диего Марадоны.