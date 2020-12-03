Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете А.

Рома принимала на своем поле Янг Бойз в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на то, что швейцарский клуб первым отличился забитым мячом в этом матче, Роме удалось в конечном итоге отыграться и добыть уверенную победу.

Рома — Янг Бойз 3:1

Голы: Нсаме, 34 — Майораль, 44, Калафьори, 59, Джеко, 81

Рома: Лопес, Калафьори, Жезус, Рожер (Спинаццола, 46), Бруно Перес, Вильяр (Пеллегрини, 60), Кристанте (Фасио, 65), Карлес Перес, Диавара, Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 60).

Янг Бойз: фон Балльмос, Хефти, Лефор, Камара, Гарсия (Элиа, 68), Нгамале (Мамбимби, 76), Ридер (Сьерро, 58), Фасснахт, Эбишер (Гаудино, 67), Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 76).

Предупреждения: Калафьори — Элиа.

Удаление: Камара, 82.