Лига Европы

Киевлян будет ждать серьезный соперник.

В заключительном туре Лиги чемпионов Динамо на своем поле сразится с Ференцварошем.

Известно, что команда Луческу уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, и теперь киевляне могут рассчитывать лишь на Лигу Европы.

Тем не менее, при любых раскладах Динамо будет несеяной в плей-офф турнира. Восемь команд, которые вылетят из Лиги чемпионов будут поделены поровну на сеяных и несеяных. Деление будет происходить по количеству набранных очков, а следующим критерием является разница мячей.

Известно, что точно будут сеяным представитель группы H (МЮ, ПСЖ, Лейпциг), а несеяными — команды из групп A (Атлетико, Зальцбург, Локомотив), C (Олимпиакос, Марсель) и G (Динамо, Ференцварош).

Что касается потенциальных соперников киевлян, то в этот список уже входят Рома, Арсенал, Вильярреал, Хоффенхайм и Динамо З.

Ранее сообщалось, что до конца года Динамо не сможет помочь полузащитник Виталий Буяльский.