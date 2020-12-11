Лига Европы

Кипер раскритиковал рефери матча.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы румынский Клуж уступил швейцарскому Янг Бойз (1:2).

До 90-й минуты Клуж вел в счете 1:0 и такой результат позволял им выйти в 1/16 финала ЛЕ. Но судья решил удалить вратаря команды Кристиана Бэлгрэдяна и поставил пенальти, который Янг Бойз реализовал. Через три минуты гости забили победный гол.

Бэлгрэдян после игры раскритиковал арбитра Бенуа Бастьена.

"Судья выкинул нас с Лиги Европы из-за того, что мы румыны, видимо. Мы слишком маленькая команда. Они, наверное, хотели, чтобы Швейцария прошла дальше, я не знаю", — сказал Бэлгрэдян в интервью журналисту Эмануэлю Роше.

Отметим, что Клуж выступал в группе А Лиги Европы. С первого места в плей-офф пробилась Рома, а со второго — Янг Бойз.