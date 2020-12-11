Лига Европы

Шахтер будет сеяным, а Динамо несеянным.

Завершился заключительный, шестой игровой день в групповом этапе Лиги Европы и стали известны все команды, которые сыграют в 1/16 финала турнира.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов и продолжат еврокубковую весну.

"Горняки" будут в списке сеянных команд. Их потенциальные соперники: Зальцбург, Олимпиакос, Янг Бойз, Мольде, Славия Прага, Бенфика, Гранада, Реал Сосьедад, Лилль, Брага, Маккаби Т-А, Антверпен, Вольфсберг и Црвена Звезда.

Киевский клуб попал в список несеянных и может встретится со следующими командами: Манчестер Юнайтед, Брюгге, Аякс, Рома, Арсенал, Байер, Рейнджерс, ПСВ, Наполи, Лестер, Милан, Вильярреал, Тоттенхэм, Динамо Загреб и Хоффенхайм.

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