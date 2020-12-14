Лига Европы

Football.ua подводит итоги голосования пользователей.

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском городе Ньон, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Украину в первом раунде плей-офф данного турнира, по итогам завершившегося группового этапа Лиги чемпионов, представят сразу две украинских команды — киевское Динамо и донецкий Шахтер. Накануне жеребьевки наш сайт поинтересовался мнением своих читателей о том, каких соперников они хотели бы видеть для наших клубов.

В целом, можно констатировать, что украинский болельщик желает Динамо и Шахтеру наиболее "простого" соперников в первых официальных матче нового года.

Динамо

Для действующий вице-чемпионов Украины читатели выразили пожелание получить в соперники чемпиона Хорватии — загребское Динамо (1516 голосов, 30,7%), которому на групповом раунде удалось победить в квартете K с 14-ю набранными очками. В соперниках у "синих" были австрийский Вольфсбергер, нидерландский Фейеноорд и московский ЦСКА.

Немногим меньше набрал шотландский Рейнджерс (1138 голосов, 23%).

Наиболее нежеланным оппонентом неожиданно оказался леверкузенский Байер (27 голосов, 0,5%), от которого недалеко ушли неаполитанский Наполи (35 голосов, 0,7%), испанский Вильярреал (46 голосов, 0,9%) и амстердамский Аякс (50 голосов, 1%).

Шахтер

Поскольку чемпионы Украины будут сеянными при жеребьевке, то и соперники у них будут немногим "проще", чем у принципиального оппонента по внутренней арене.

Читатели желают Шахтеру получить во время жеребьевки израильский Маккаби Тель-Авив (1092 голосов, 22,3%), от которого наименее внушительно отстали шведский Мольде (781 голосов, 15,9%), бывший соперник по групповому этапу Рейнджерса, австрийский Вольфсберг (455 голосов, 9,3%), а также сербская Црвена Звезда (446 голосов, 9,1%).

Абсолютно не вызвал симпатий у принявших участие в опросе французский Лилль (77 голосов, 1,6%).