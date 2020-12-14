Лига Европы

Читателям предлагается выразить свое мнение о результатах жеребьевки для украинских клубов.

В понедельник, 14 декабря, по завершению жеребьевки стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, имена своих первых соперников в весеннем еврокубковом сезоне узнали два представителя Украины: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Подопечным Мирчи Луческу предстоит состязаться с чемпионом Бельгии — Брюгге, в составе которого выступает украинский защитник Эдуард Соболь, а коллектива Луиша Каштру померяется силами в поединках против чемпиона Израиля — Маккаби Тель-Авив.

Напомним, первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Тем временем, мы предлагаем читателям нашего сайта принять участие в предугадывании результатов данной стадии для украинских команд с помощью голосования в соответствующем опросе, представленном ниже.

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