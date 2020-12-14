Лига Европы

Вице-чемпиона Украины ожидает пара непростых противостояний на старте весенней части еврокубков.

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

По итогам жребия стал известен соперник киевского Динамо. Им стал бельгийский Брюгге. Первый поединок команда Мирчи Луческу проведет дома.

Напомним, первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Также, стал известен соперник донецкого Шахтера на данном этапе.

С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по ссылке.

Ранее УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.