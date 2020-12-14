Лига Европы

Защитник "горняков" прокомментировал попадание на израильский клуб в 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился мыслями о результате жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Хорош жребий, видел пару игр Маккаби. Это техничная команда. Думаю, нас ждет интересное противостояние.

Особых предпочтений перед жеребьевкой у меня не было. Не было и нежелательных команд, там все соперники хорошие.

Конечно, мы будем ставить максимальные задачи, чтобы пройти дальше. В прошлом сезоне добрались до полуфинала Лиги Европы, теперь надо постараться сделать шаг вперед и дойти до финала.

Не думаю, что играть в феврале будет для нас большой проблемой. У Шахтера уже большой опыт таких игр. Мы проведем сборы, качественно подготовимся и, думаю, будем на сто процентов готовы и к чемпионату, и к Лиге Европы", — цитирует Кривцова Meta-ratings.

Напомним, что Сергей Кривцов восстановился после повреждения и тренировался в общей группе Шахтера накануне отмененного поединка с Ингульцом.