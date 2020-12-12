Украина

Центральный защитник готовится к матчу против Ингульца.

Сергей Кривцов восстановился после повреждения и тренировался в общей группе Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

Последний раз украинский защитник играл 25 ноября в рамках матча Лиги чемпионов против Боруссии М на выезде.

Сергей Кривцов вместе со всей командой готовится к поединку 13-го тура чемпионата Украины против Ингульца.

Матч Ингулец — Шахтер состоится в воскресенье, 13 декабря, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.