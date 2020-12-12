Центральный защитник готовится к матчу против Ингульца.
Сергей Кривцов и Алан Патрик, фото Шахтер
12 декабря 2020, 01:16
Сергей Кривцов восстановился после повреждения и тренировался в общей группе Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".
Последний раз украинский защитник играл 25 ноября в рамках матча Лиги чемпионов против Боруссии М на выезде.
Сергей Кривцов вместе со всей командой готовится к поединку 13-го тура чемпионата Украины против Ингульца.
Матч Ингулец — Шахтер состоится в воскресенье, 13 декабря, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.