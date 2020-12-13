Украина

Стартовый поединок воскресной части последнего тура УПЛ перед зимней паузой попал под влияние плохой погоды.

В воскресенье, 13 декабря, в 14:00, на стадионе Зирка в Кропивницком должен был начаться поединок тринадцатого тура украинской Премьер-лиги между петровским Ингульцом и донецким Шахтером.

Однако, как сообщает журналист программы ФутболNEWS Сергей Цыгульский, проведение данного матча в установленные сроки было сорвано в результате неготовности арены противостоять суровым погодным условиям.

По словам источника, делегатом встречи от УПЛ Владимиром Фощим было принято решение об отмене матча. По итогу проверки состояния футбольного газона стадиона «Зирка» в Кропивницком бригадой арбитров в составе главного арбитра матча Дмитрия Кривушкина, четвертого арбитра Дмитрия Панчишина и наблюдателя арбитража Игоря Покидько, поле для игры было признано непригодным.

"Арбитры выходили на поле в бутсах для того, чтобы проверить готовность газона. Поле оказалось неготовым к проведению встречи из-за погодных условий в Кропивницком. Бутсы не входили в землю, а сам газон был скользким", — сообщил журналист.

Первоначальная инспекция газона, которая проходила накануне, 12 декабря, вечером, в 21:00, также имела своим выводом неготовность арены принимать данный поединок.

Делегат поединка разрешил донецкому Шахтеру отправляться обратно на тренировочную базу в столице Украины.

Также сообщается, что директор Ингульца Евгений Мороз в беседе с делегатом матча заявил, что решение об отмене встречи должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. На это Фощий ответил, что "если поле не изменилось за 12 часов, то при таких погодных условиях – +1 и дождь – поле точно не станет лучше".

При этом, представитель организаторов состязаний сообщил, что Ингулец может договориться с соперником о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. О каких-либо результатах этих переговоров не сообщается.

Команде из Петрово грозит техническое поражение в случае, если матч так и не будет сыгран.