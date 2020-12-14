Лига Европы

Греческий экс-футболист и наставник будущего соперника донецкого Шахтера по Лиге Европы УЕФА прокомментировал результаты жеребьевки.

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон проходила жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по завершению которой донецкий Шахтер получил себе в соперники действующего чемпиона Израиля — Маккаби Тель-Авив.

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Будущих соперников "горняков" на данном этапе тренирует бывший греческий футболист Йоргос Донис, реакцию которого на результаты жеребьевки приводит официальный сайт израильского клуба.

"Когда речь идет о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, сложно сказать, что есть "удобный" соперник, — сказал наставник Маккаби Тель-Авив, — Шахтер — отличная команда, которая показала свою силу и потенциал в матчах против Реала и Интера в Лиге чемпионов".

"Я думаю, что для нас хорошо, что они приедут на первый матч после двух месяцев без официальных поединков. И тем не менее, это достаточно опытная команда с хорошими игроками, поэтому нам будет непросто. Пропущенные голы на своем поле предрешат исход дуэли, поэтому мы должны показать агрессию со стартового свистка, и только потом думать о выезде в Украину", — подытожил греческий специалист.

Ранее, своим мнением по поводу жеребьевки поделился генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Первая игры данной стадии состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.