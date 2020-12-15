Лига Европы

Хавбек "бело-синих" рассказал о предстоящим матча с бельгийским клубом.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которого подопечным Мирчи Луческу достался бельгийский Брюгге.

Первый поединок Динамо проведет 18 февраля в Киеве, на НСК Олимпийский. Ответный же матч состоится 25 февраля на арене Ян Брейдель в Брюгге.

"Соперник нам хорошо знакомый, но это не может быть плюсом или минусом как для нас, так и для Брюгге. Очевидно, что обе команды будут искать новые подходы и нет смысла уделять тем матчам ключевое внимание при подготовке.

Мы отлично знаем, на что способен соперник и уважаем его достижения. Брюгге уверенно выиграл местный чемпионат, достояно боролся в Лиге чемпионов в текущем сезоне, и проявил характер против Лацио в последнем поединке, но не смог выйти из группы.

Ключевые игроки Брюгге в центре поля Вормер и Ванакен остались в команде, так что мы представляем, с кем придется иметь дело. У соперника хорошая оборона, в национальном чемпионате они мало пропускают. Насколько я знаю, в Лиге чемпионов бельгийцы использовали разные тактические схемы, в том числе и с тремя центральными защитниками.

У соперника будет одно важное преимущество — игровая практика. До первого матча с Брюгге мы проведем только одну встречу, они же сыграют не менее восьми поединков после возобновления чемпионата Бельгии. Но все эти проблемы можно решить, главное, чтобы мы подошли к матча плей-офф Лиги чемпионов полностью подготовленными.

Хороший соперник, нас ждут непростые матчи, и это будет отличная проверка наших возможностей и амбиций. Команда настроена пройти в Лиге чемпионов как можно дальше и для этого у нас есть все условия. Мы настроены на положительный результат, плюс остался должок за август 2019-го, что будет небольшой дополнительной мотивацией", — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо Киев.

Ранее главный тренер Брюгге высказывался о попадании на киевский клуб в результате жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.