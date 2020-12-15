Лига Европы

Филипп Клеман прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Тренер Брюгге считает, что противостояние с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы будет не сексуальным приключением, а тяжелой работой.

"Не самый сексуальный жребий, – цитирует Филиппа Клемана HLN. – Не с точки зрения трудностей путешествия, а с точки зрения соперника. Мы выбили их из квалификации Лиги чемпионов в прошлом году, но это было очень нелегко".

"Думаю, что и в этот раз нас не ждет сексуальное приключение, а, скорее, тяжелая работа. В этом году Динамо прошло Гент и АЗ, а это уже о чем-то говорит. Но это команда примерно нашего уровня, поэтому шансы равны".

"Прежде всего, мы должны сыграть максимально эффективно, контролировать мяч и быть точны при завершении атак. Динамо наиболее опасно в контратаках, умеет выжидать ошибку соперника и мгновенно переключаться".

Ранее стало известно, когда состоятся матчи Динамо и Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.