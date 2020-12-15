Лига Европы

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки и рассказал о трансферных планах.

Динамо в 1/16 финала Лиги Европы сразится с Брюгге.

"Учитывая, что мы были несеянными при жеребьевке и то, что изначально было известно о первом матче дома, мы получили нормального соперника. Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против Брюгге на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры", — считает Суркис.

"Мирча Луческу — отличный мотиватор, он не делит турниры на главные и второстепенные. У него на все матчи команда настраивается запредельно. Возвращаясь к Брюгге хочу отметить, что это серьезный оппонент, который дважды обыграл Зенит в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с Лацио. Их второй матч против римлян я смотрел, бельгийцы даже в меньшинстве были близки к победе".

"Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что Брюгге подойдет к матчу с Динамо, имея игровую практику".

Также президент клуба хочет, чтобы и донецкий Шахтер проходил как можно дальше.

"Очень надеюсь, что обе украинские команды пройдут в Лиге Европы как можно дальше, наберут достаточное количество рейтинговых очков, чтобы не беспокоиться за прямую путевку в Лигу чемпионов для победителя УПЛ. Это огромная мотивация в борьбе за чемпионство в Украине, это большое преимущество для победителя турнира, который в дальнейшем избегает двух квалификационных раундов в Лиге чемпионов, играя через два дня на третий.

"У нас есть все возможности побороться за титул чемпиона Украины, и тем более, не допустить повторения прошлогодней ситуации. Согласитесь, что по сравнению с предыдущим сезоном Динамо определенно стало сильнее, идет на первом месте, опережая Шахтер на 4 очка без учета их матча с Ингульцом. Мне сложно сказать, что именно там произошло, я не видел качество поля стадиона в Кропивницком, но мне кажется, что подобные решения должны приниматься за час до игры, а не в 10 утра в день матча".

"Конечно, если качество поля угрожает здоровью футболистов, то играть нельзя. Не надо сейчас вспоминать, как в 90-х играли на любых газонах и месили грязь, если была плохая погода. Мы движемся вперед, мы хотим играть по европейским стандартам, а значит подготовка стадионов должна быть соответствующей".

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о трансферных планах клуба на зимнее окно.

"По поводу трансферной политики Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год. Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые требуют усиления, мы будем усиливать.

Работа в данном направлении ведется, работает селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень. Но сразу хочу сказать, что покупать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи, и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают Динамо лучше", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо Киев.

Ранее Игорь Суркис высказывался о соперниках по групповому этапу Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов.