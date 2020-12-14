Украина

Динамо продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.

Динамо Киев завершило групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте, поэтому весной подопечные Мирчи Луческу будут выступать в Лиге Европы. Президент киевского клуба Игорь Суркис поделился эмоциями от результатов своей команды на еврокубковой арене.

"Счастлив ли я? Да, я доволен. Естественно в этой группе, если мы будем смотреть реально, то сложно было рассчитывать после трех лет без Лиги чемпионов, обыграть Барселону и Ювентус. Хотя, я считаю, что ни Ювентус, ни Барселона в этом сезоне не были той силой, с которой нельзя было бороться. Может быть не на равных, но с более достойным счетом".

"У нас неопытная команда, а Лига чемпионов – турнир, который прежде всего требует опыта. Где могли сыграть сильнее? Думаю, в Барселоне, если бы реализовали свои моменты. В Киеве шансов не было, а на выезде – были. Во втором тайме с Ювентусом мы тоже играли очень достойно", — заявил Игорь Суркис в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал о планах киевского Динамо по усилению состава в зимнее трансферное окно.

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