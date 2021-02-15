Лига Европы

После матча 22-го тура чемпионата Италии лазарет Наполи пополнили Ирвинг Лосано, Давид Оспина и Алекс Мерет.

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Гранады Наполи лишился обоих основных вратарей — резюмирует Football Italia сообщения итальянских СМИ.

Давид Оспина получил мышечную травму на разминке перед матчем 22-го тура Серии А против Ювентуса, а сменивший его Алекс Мерет заработал растяжение под занавес поединка, принесшего победу команде Дженнаро Гаттузо.

Ближайший матч Наполи проведет в Лиге Европы, и в заявке на этот турнир, помимо Оспины и Мерета, у "партенопеев" числятся еще трое голкиперов. Если основных вратарей врачам не удастся поставить на ноги, то Гаттузо придется выбирать из выходца из Украины Никиты Контини-Барановского (24 года, в нынешнем сезоне 28 раз попадал в заявку на матчи во всех турнирах, не сыграл ни минуты), Антонио Пио Даниэле (18 лет, в заявку не попадал) и Хуберта Идасяка (19 лет, в заявку не попадал).

Никита родился в Черкассах, и когда ему было 3 года, его семья (отец — итальянец, мать — украинка) переехала в Италию (сейчас у него итальянское гражданство). С 2008 года Контини-Барановский занимался в академии Наполи, но большую часть карьеры провел в арендах в СПАЛ (8 матчей в чемпионате Италии), Каррарезе (2), Таранто (5), Понтедере (36), Сиене (37) и Виртус Энтелле (32).

Также в матче против Ювентуса повреждение получил Ирвинг Лосано, а если учесть, что у Калиду Кулибали и Фаузи Гулама коронавирус, а Диего Демме, Элсеид Хисай, Дрис Мертенс и Костас Манолас уже давно находятся в лазарете, то тренеру придется поломать голову не только о "посте №1".

Матч Гранада — Наполи запланирован на четверг, 18 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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