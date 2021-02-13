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Наполи - Ювентус, getty images
13 февраля 2021, 22:59
Ювентус отправился в гости к Наполи в рамках поединка 22-го тура чемпионата Италии и потерпел поражение с минимальным счетом.
Единственный гол в поединке забил Лоренцо Инсинье на исходе получаса игры, реализовав одиннадцатиметровый удар.
Обзор матча:
Наполи — Ювентус 1:0
Гол: Инсинье, 31 (пен.)
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руи — Бакайоко, Зьелински (Фабиан Руис, 65) — Политано (Эльмас, 64), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано — Осимхен (Петанья, 75).
Ювентус: Щесны — Куадрадо (Алекс Сандро, 46), де Лигт, Кьеллини, Данило — Бернардески (Маккенни, 63), Бентанкур (Кулусевски, 71), Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.
Предупреждения: Ди Лоренцо — Куадрадо, Кьеллини, Рабио