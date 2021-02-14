Италия

Португалец призывает думать о чемпионстве "бьянконерри".

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал проигрыш Наполи в поединке 22-го тура Серии А..

"Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем головы и подумаем о чемпионстве!" – написал португальский форвард в своем Instagram.

Ранее наставник Наполи Дженнаро Гаттузо высказывался о матче с туринским клубом. Также вашему вниманию видео гола и обзор данной встречи.

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