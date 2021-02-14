Италия 14 февраля 2021, 11:02 Роналду — о проигрыше Наполи: Это поражение нас не сломит Португалец призывает думать о чемпионстве "бьянконерри". Криштиану Роналду, Getty Images 14 февраля 2021, 11:02 Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал проигрыш Наполи в поединке 22-го тура Серии А.. "Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем головы и подумаем о чемпионстве!" – написал португальский форвард в своем Instagram. Ранее наставник Наполи Дженнаро Гаттузо высказывался о матче с туринским клубом. Также вашему вниманию видео гола и обзор данной встречи. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Криштиану Роналду Команды Наполи Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте