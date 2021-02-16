Лига Европы

Филиппу Клеману придется руководить командой на расстоянии из-за положительного теста на коронавирус.

Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман прокомментировал предстоящий поединок его команды в 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Напомним, что Клеман, несколько футболистов и членов тренерского штаба, накануне матча с Динамо заразились коронавирусом, из-за чего были вынуждены остаться в Бельгии.

"Мы должны принять ситуацию, мы можем только ее пережить. Я полностью доверяю каждому, кто отправится в Киев. Игроки знают наш план на игру и все установки. Теперь главное — добраться в Украину.

С моими помощниками все можно согласовать до матча и затем они должны сделать все правильно в нужное время. Они знают нашу стратегию, и у них есть опыт. Я не могу поддерживать связь с ними, но я слепо верю в них.

Мы не хотим все драматизировать. У Ланга и де Кетеларе отрицательные результаты, и надеюсь, они и дальше будут здоровы. Когда Денсвил и Митрович получили положительные тесты, они были немедленно отправлены на карантин. В понедельник мы тренировались в небольших группах, но, конечно, они контактировали со всеми другими в предыдущие дни.

Я надеюсь, что больше никто не заразится. В четверг буду поддерживать команду даже громче, чем обычно", — приводит слова Клемана HLN.

Ранее сообщалось, что матч Динамо — Брюгге рассудит бригада арбитров из Финляндии.

Поединок Динамо — Брюгге состоится 18 февраля в 19:55 по киевскому времени.