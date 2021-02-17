Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляция.

В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо проведет выездной поединок против Брюгге.

В среду, 17-го февраля, в 16:30 по киевскому времени состоится конференция главного тренера киевлян Мирчи Луческу, на которой он ответит на вопросы журналистов.

Видео-трансляция пресс-конференции:

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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