Лига Европы

Нещерет, Ванат, Миколенко и еще восемь игроков заявлены по списку Б.

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу определился с футболистами, которые смогут помочь ему в матчах Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности изменения коснулись списка Б, так как главная обойма уже была представлена ранее.

В резервный список были добавлены Данил Скорко, Викентий Волошин, Владислав Ванат и Кирилл Попов.

Заявка киевского Динамо по списку Б:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Данил Скорко, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко

Полузащитник: Викентий Волошин

Нападающие: Владислав Ванат, Кирилл Попов

Напомним, что в 1/16 финала ЛЕ Динамо предстоит встретиться с Брюгге. Первая встреча состоится 18 февраля в Киеве.

Ранее сообщалось, что в составе Брюгге перед матчем с Динамо выявили два случая заражения коронавирусом.