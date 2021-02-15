Нещерет, Ванат, Миколенко и еще восемь игроков заявлены по списку Б.
Владислав Ванат, ФК Динамо Киев
15 февраля 2021, 20:34
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу определился с футболистами, которые смогут помочь ему в матчах Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В частности изменения коснулись списка Б, так как главная обойма уже была представлена ранее.
В резервный список были добавлены Данил Скорко, Викентий Волошин, Владислав Ванат и Кирилл Попов.
Заявка киевского Динамо по списку Б:
Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Защитники: Данил Скорко, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко
Полузащитник: Викентий Волошин
Нападающие: Владислав Ванат, Кирилл Попов
Напомним, что в 1/16 финала ЛЕ Динамо предстоит встретиться с Брюгге. Первая встреча состоится 18 февраля в Киеве.
Ранее сообщалось, что в составе Брюгге перед матчем с Динамо выявили два случая заражения коронавирусом.