Лига Европы

Хавбек миланского клуба поделился мыслями накануне поединка Лиги Европы.

Полузащитник Милана Раде Крунич выступил на пресс-конференции накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Црвены звезды.

"Это самая сильная команда в Сербии, я слежу за их лигой. Мы должны оправдать себя после поражения от Специи. Мы уверены в себе и готовы к матчу.

Я думаю, что в некоторых матчах я могу сыграть и в обороне, либо на позиции вингера. Конечно, это зависит от матча и от тренера. Уже завтра у нас есть возможность искупить свою вину, нужно быть оптимистами.

В детстве я болел за Црвену Звезду, я никогда не скрывал этого. Но я профессионал и игрок Милана. Всегда мечтал сыграть здесь. Я отдам все, чтобы выиграть, но матч будет трудным", — приводит слова боснийца Calciomercato.

Милан встретиться с Црвеной Звездой завтра, 18-го февраля. Начало матча — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на форварда Торино Андреа Белотти.

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