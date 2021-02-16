Италия

"Россонери" планируют подписать форварда Торино в случае выхода в Лигу чемпионов.

Нападающий Торино Андреа Белотти в летнее трансферное окно может усилить другой клуб из итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, технический директор Милана Пауло Мальдини хочет подписать 27-летнего форварда, если "россонери" удастся вернуться в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании чемпионата Италии.

Действующий контракт Белотти с Торино рассчитан до июня 2022 года. Стороны вели переговоры о его продлении, но туринскому клубу не удалось убедить своего футболиста.

Итальянский форвард окончательно еще не определился со своим будущим, а его решение во многом будет зависеть от того, как Торино завершит текущий сезон Серии А. Пока "быки" находятся вблизи зоны вылета, располагаясь на 17-й строчке в турнирной таблице.

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