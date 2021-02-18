Болельщики продолжают бойкотировать против руководства и тренера.
Фанаты Динамо, getty images
18 февраля 2021, 17:31
В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо дома принимает бельгийский Брюгге.
УЕФА одобрило допуск болельщиков на данное противостояние. Ультрас, которые заполнили свою трибуну, устроили очередную акцию протеста, вывесив провокационный баннер.
На одной стороне баннера написано "Сцуркіси — ганьба Динамо":
На второй стороне фанаты написали "Lucescu go Away" (прим. — Луческу, уходи).
Напомним, на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Брюгге.