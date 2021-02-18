Лига Европы

Игрока исключили из заявки на матч с Динамо.

Полузащитник Брюгге Матс Ритс сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил Рик де Мил, который будет руководить бельгийской командой в матче против Динамо в Лиге Европы.

Матс Ритс сдал положительный тест в среду, 17-го числа. После ответа футболиста исключили из заявки на игру и отправили на самоизоляцию.

Rik De Mil: "Rits testte gisteren positief op Covid-19 en zit dus niet in de selectie. Hij wordt vandaag nog medisch gerepatrieerd naar België waar hij in quarantaine gaat." #DynClu pic.twitter.com/YsjUyoVNTS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.