Игрока исключили из заявки на матч с Динамо.
Матс Ритс, getty images
18 февраля 2021, 16:55
Полузащитник Брюгге Матс Ритс сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил Рик де Мил, который будет руководить бельгийской командой в матче против Динамо в Лиге Европы.
Матс Ритс сдал положительный тест в среду, 17-го числа. После ответа футболиста исключили из заявки на игру и отправили на самоизоляцию.
Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.