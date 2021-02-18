Лига Европы

Специалист — о матче против Брюгге.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу дал свой комментарий по матчу против бельгийского Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

"Задача была не пропустить в этом матче. К сожалению, получили гол из-за нашей ошибки в тот момент, когда мы хорошо играли. Если бы более прагматичными были в обороне, то могли еще один забить.

У соперника лучше игровой ритм, у них идет чемпионат, они на ходу. Но, в целом, равная игра была. У них не было особых моментов, хотя было постоянное давление от Доста. Мы ошиблись на угловом, и мне кажется, вратарь должен был выйти и сыграть".

"В атаке не хватало смелости и куража. Видно, что не хватает ритма, так как много ошибок было. Есть ответный матч, и мы хорошо знаем, с кем играем. На выезде нужно играть лучше.

Бущан? Я ему сказал, что мяч в таких ситуациях приходит к вратарю, и он должен был выйти и сыграть. К сожалению, он не почувствовал и не сыграл вовремя", — цитирует Луческу ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор встречи Динамо — Брюгге можно смотреть на Football.ua.