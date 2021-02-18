Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед играл против Реал Сосьедада в Турине в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера без особых проблем разобрались с соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4

Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Сальдуа (Горосабель, 73), Субельдия, Монреаль - Мерино, Сильва, Янузай (Порту, 80), Ильярраменди (Гевара, 74), Ойарсабаль — Исак (Барренечеа, 80).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Теллес — Фред, Мактоминей (Матич, 60) — Джеймс, Фернандеш (Мата, 83), Гринвуд (Диалло, 83) - Рашфорд (Марсьяль, 68)

Предупреждения: Ле Норман — Ван-Биссака