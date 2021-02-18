Лига Европы

Защитник Брюгге высказался о ничьей в матче с Динамо в Лиге Европы.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью. Защитник бельгийского клуба Брэндон Мехеле, ставший автором единственного гола в ворота "бело-синих", поделился эмоциями от результата этой встречи.

"Самый важный гол? Этого сезона, возможно, да. Но я уже забил в этом сезоне решающий гол в Кубке Бельгии. Я счастлив, что удалось сравнять счет. С определенным преимуществом можем готовиться к следующей игре, потому что гол, забитый на выезде, — всегда важно. Приятно забивать голы.

"В первом тайме было тяжело, потом пошел адреналин и немного согрелся. Во втором тайме опять было тяжело, потому что ты выходишь из теплой раздевалки. Но все прошло нормально, согрелись", — приводит слова Мехеле официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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