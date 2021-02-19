Лига Европы

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги Европы.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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