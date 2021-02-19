Лига Европы

Полузащитник "горняков" дал комментарий после матча.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Капитан "горняков" считает, что Шахтер не стоит витать в облаках — команда еще никуда не прошла.

"Маккаби во втором тайме большими силами пошел вперед. Им нужно было забивать. Мы где-то остановились, не знаю в чем причина. Счет не позволял это делать. Ошибки были. Сыграли только второй официальный поединок после перерыва. Наверное, еще не совсем в тонусе.

2:0 — идеальный счет? Идеальный результат тот, который позволит нам пройти дальше. Еще есть ответный поединок. Мы сыграли лишь один матч, еще никуда не прошли.

Понравился в первом тайме контроль мяча, вступали сразу в прессинг, не давали сопернику атаковать. Там были только угловые. Опасности у наших ворот не было, все контролировали. После гола же начинаем почему-то более вальяжно действовать. Второй гол был очень важным. Еще были два хороших момента — у Фернандо и Коноплянки", — сказал Степаненко в эфире Футбол 2.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.