Лига Европы

Центрбек Динамо высказался о ничьей в матче Лиги Европы против Брюгге.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью. Полузащитник киевского клуба Илья Забарный поделился эмоциями от данного противостояния.

"Это не совсем хороший результат. Мы могли выигрывать и делали все для этого. Но не получилось... Можем как забить, так и пропустить — это все часть футбола".

"Не сказал бы, что они приехали ослабленным составом. У Брюгге все футболисты сыграны, могут заменить друг друга. В таких клубах, как Брюгге и Динамо, нет основных игроков, каждый должен быть готов заменить партнера".

"В моменте с пропущенным мячом Беседин держал игрока (Мехеле. — Прим.ред.) на угловом. Наверное, не удержал, и так вышло, что пропустили. Это игровой момент. Не скажу, что это связано с забитым нами голом. Так получилось".

"В любом случае, мы хотим забивать как можно больше. Это всегда приятно и приносит позитивные эмоции. Поэтому будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо, справимся с этим".

"Тренер сказал, что необходимо было выигрывать, на выезде будет очень сложно. Но ничего, сейчас нужно готовиться к Десне и забывать эту игру. А уже когда придет время подготовки к ответному матчу с Брюгге, проанализируем сегодняшнюю игру и со свежими силами будем ехать добывать победу", — приводит слова Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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