Лига Европы

Молодой защитник набрал 308 баллов по показателю InStat Index за поединок Лиги Европы.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

Стоит отметить, что по показателю InStat Index, который оценивает выступление игрока, его вклад в успех команды, важность его действий, уровень соперника и чемпионата (турнира), лучшим игроком данного противостояния среди футболистов Динамо стал левый защитник Виталий Миколенко.

Показатель InStat Index 21-летнего украинца, который выиграл 70% единоборств и отдал 78% успешных передач, составил 308. Вслед за Миколенко расположился центральный защитник Денис Попов (298), а также полузащитники Сергей Сидорчук (275) и Виталий Буяльский (275).

Худшим же игроком в матче против Брюгге в составе киевского клуба, по данным аналитической компании спортивных событий, стал центральный нападающий Артем Беседин, InStat Index которого составил 198.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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