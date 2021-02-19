Лига Европы

Хавбек Динамо высказался о ничьей в матче Лиги Европы против Брюгге.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью. Полузащитник киевского клуба Карлос Де Пена поделился эмоциями от данного противостояния.

"Думаю, на протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, и Буяльский мог бы дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но тут они забили. Конечно, это неудачно для нас — голы на выезде очень важны".

"Конечно, мне было тяжело, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть. У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать. Нам нужно сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью поменяется", — приводит слова Де Пены официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.