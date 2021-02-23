Лига Европы

Украинский клуб проведет домашнюю встречу с чемпионами Израиля.

Донецкий Шахтер в рамках 1/16 финала Лиги Европы 25 февраля сыграет дома ответный матч против израильского Маккаби Тель-Авив. Команда Луиша Каштру, победив на выезде 2:0, попытается отстоять данный результат в Киеве на НСК Олимпийский, что позволит дончанам сыграть в 1/8 финала турнира.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок с участием "оранжево-черных" и коллектива Патрика ван Леувена покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Многие хотели увидеть гол Соломона, что ему помешало? Мы хотели победить сегодня. То, что другие хотели — команду мало интересовало. Интересовало увезти преимущество. Цель выполнена — поздравляю команду. Сделали это против соперника, который десять матчей не проигрывал. Победа сложная, но заслуженная.

Важен ли второй гол? Мы не знаем, что важно или нет в футболе. Остается ответный поединок. У нас есть преимущество, но мы ничего не выиграли и ничего не решено. Лучше уехать со счетом 0:2, чем 0:1. Как минимум девяносто минут мы еще отыграем".

Смотри видео голов матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко: "Маккаби во втором тайме большими силами пошел вперед. Им нужно было забивать. Мы где-то остановились, не знаю в чем причина. Счет не позволял это делать. Ошибки были. Сыграли только второй официальный поединок после перерыва. Наверное, еще не совсем в тонусе.

2:0 — идеальный счет? Идеальный результат тот, который позволит нам пройти дальше. Еще есть ответный поединок. Мы сыграли лишь один матч, еще никуда не прошли".

Главный тренер Маккаби Тель-Авив Патрик ван Леувен: "Знали, что предстоит трудный матч против сложного соперника. Есть ощущения, что мы могли добиться большего. Постараемся лучше подготовиться к ответному матчу".

В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен забить хотя бы один гол. А во втором был не момент, а полумомент, но с него получилось забить".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.