Лига Европы

Украинский клуб проведет домашнюю встречу с чемпионами Бельгии.

Динамо Киев в рамках 1/16 финала Лиги Европы 25 февраля сыграет на выезде ответный матч против бельгийского Брюгге. Команда Мирчи Луческу, сыграв дома вничью 1:1, попытается добиться позитивного для себя результата в Брюгге на стадионе Ян Брейдел, который позволит киевлянам сыграть в 1/8 финала турнира.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Брюгге — Динамо будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок с участием "бело-синих" и коллектива Филипп Клеман покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча

Главный тренер Динамо Мирча Луческу: "Задача была не пропустить в этом матче. К сожалению, получили гол из-за нашей ошибки в тот момент, когда мы хорошо играли. Если бы более прагматичными были в обороне, то могли еще один забить.

У соперника лучше игровой ритм, у них идет чемпионат, они на ходу. Но, в целом, равная игра была. У них не было особых моментов, хотя было постоянное давление от Доста. Мы ошиблись на угловом, и мне кажется, вратарь должен был выйти и сыграть.

Смотри видео голов матча Динамо Киев — Брюгге

В атаке не хватало смелости и куража. Видно, что не хватает ритма, так как много ошибок было. Есть ответный матч, и мы хорошо знаем, с кем играем. На выезде нужно играть лучше".

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский: Результат неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта пропустили, хоть и разбирали этот момент. Обидно, что пропустили со стандарта, а не с игры.

В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен забить хотя бы один гол. А во втором был не момент, а полумомент, но с него получилось забить".

Капитан Брюгге Рууд Вормер: "Играть в таких условиях действительно было непросто. Было холодно, также был сильный ветер, так что да, мы довольны таким хорошим результатом в сложных обстоятельствах. Теперь нам нужно закончить работу дома на следующей неделе. Их гол прошел неожиданно, потому что я думал, что мы определенно были лучшей командой до того момента. Но мы не паниковали и продолжили играть в свою игру. У меня даже было ощущение, что мы все еще слишком мало использовали пространство.

После пропущенного гола мы сразу поняли, что должны забить, потому что тогда у вас будет еще больше шансов пройти дальше. Конечно, я думаю, что если мы сможем также начать ответный матч, то обязательно справимся с Динамо. Но нам придется использовать все возможности, потому что украинцев ни в коем случае нельзя недооценивать".