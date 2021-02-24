Лига Европы

Стали известны победители конкурса Football.ua перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы.

В конкурсе, посвященном выступлениям Шахтера Лиге Европы, определились два победителя, которые получат билеты на ответный матч 1/16 финала против Маккаби Т-А, предоставленные ФК Шахтер.

Football.ua уже связался со счастливчиками, а всем остальным желает успеха в следующих конкурсах.

К слову, в связи с тем, что матч против Боруссии М в Лиге чемпионов проходил из-за карантина без зрителей, победитель конкурса, проходившего перед поединком, не смог его посетить. ФК Шахтер предоставил еще пару билетов для того, чтобы победитель мог посетить матч против Маккаби.

Матч Шахтер — Маккаби Т-А состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 19:55.