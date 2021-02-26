Лига Европы

Защитник киевского Динамо прокомментировал успех своей команды в матче против Брюгге.

В предельно напряженном ответном поединке на поле бельгийского Брюгге киевское Динамо сумело одержать минимальную победу (1:0), благодаря чему пробилось в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Брюгге — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

В качестве игрока ротации по ходу поединка, наставник "бело-синих" Мирча Луческу предпочел использовать защитника Александра Караваева, который провел на поле в этот вечер чуть меньше 20 минут игрового времени. Своими эмоциями от важного успеха своей команды футболист поделился в послематчевом интервью телеканалу Футбол.

"Тяжелая победа. Видно, что играли на характере и осторожничали. Брюгге устраивал счет 0:0, нас не устраивал, но не хотели бежать сломя голову. Выжидали, выдерживали, это было тяжело. Но мы терпели и это вознаградилось.

Любая ошибка могла стоить пропущенного гола, из-за этого была нервозность и ненужные потери. Хотя местами хладнокровно выбегали из обороны. Шапаренко создал несколько голевых моментов, когда вышел. Нужно было больше брать игру на себя.

Тренер всегда говорит, что игроки, которые выходят на замену, должны усилить и прибавить в свежести в обводке, ударах, обыгрышах. Соперник высоко действовал и в первом матче, это, наверное, такая у них установка. В те моменты, когда они бегут сломя голову, нужно было проявить хладнокровие, чтобы уверенно выходить из-под прессинга.

Залог успеха сегодня заключается в большом желании и сплоченности коллектива на поле и на скамейке запасных. Все жили и хотели этой победы, было много эмоций, от этого появляется единая сила в команде.

Встретиться с Шахтером? Конечно, хотелось бы, в финале. Это было бы прекрасно и для нас, и для нашей страны. Каждый хочет дойти до финала, посмотрим, как это будет", — подытожил украинский футболист, выразив определенные надежды следующего соперника.

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.