Лига Европы

Очередной гол боснийского форварда помог его команде продвинуться по турнирной сетке Лиги Европы.

Комфортная гостевая победа над португальской Брагой (2:0) оставляла римской Роме пространство для маневра перед ответной игрой. Однако "волки" решили добить соперника уже на старте домашнего поединка, выйдя вперед за счет гола Эдина Джеко в середине первого тайма (24-я минута).

Как сообщает статистический портал Opta, данный результативный удар боснийского нападающего не только создал подспорью для итоговой победы команды Паулу Фонсеки (3:1), но обеспечил самому футболисту завоевание достаточно весомого достижения.

Отныне, Эдин Джеко, с показателем в 29 мячей, является лучшим бомбардиром Ромы в истории ее выступлений в еврокубках. Тем самым, форвард обошел эпохальную личность для "джалоросси" — Франческо Тотти (28 голов).

В текущем сезоне это был уже 10 результативный удар боснийского нападающего, для которого ему понадобилось игровое время в 25-и поединках, а также тяжелый процесс преодоления конфликта с португальским наставником римского клуба.

Узнать свою следующую потенциальную жертву Джеко сможет в процессе жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которая состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.