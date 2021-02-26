Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Амстердамский Аякс в ответном противостоянии против французского Лилля сумел нанести второе поражение в двухматчевой серии нынешнему лидеру французской Лиги 1 с аналогичным первой игре счетом (2:1). Хозяева поля открыли счет уже на старте поединка, после чего соперники подняли градус напряжения голом с пенальти в концовке встречи, но точный удар Давида Нереса перед окончанием основного времени окончательно закрепил проход нидерландской команды в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

— Лилль 2:1

Голы: Классен, 15, Нерес, 88 — Языджи, 78 (пен.)

Аякс: Стекеленбург — Ренсх, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес, Классен, Гравенберх — Антони (Броббей, 55), Тадич, Нерес.

Лилль: Меньян — Челик (Пье, 62), Джало, Ботман, Брадарич — Иконе (Луис Араужо, 62), Саншеш, Шека (Сумаре, 70), Бамба (Дэвид, 62) — Веа (Лихаджи, 78), Языджи.

Предупреждения: Тимбер, Нерес — Меньян, Джало, Саншеш, Фонте.