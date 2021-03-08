Лига Европы

Украинский клуб проведет домашнюю встречу против хорошо знакомого ему соперника.

Донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги Европы 11 марта сыграет на выезде первый матч против римской Ромы.

Под руководством Луиша Каштру, "горняки" впервые посетят хорошо известным им Стадио Олимпико, где встрется с коллективом, который возглавляет их экс-наставник, в свое время уступивший на этой арене в ключевой битве за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Рома — Шахтер будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок с участием "оранжево-черных" и коллектива Паулу Фонсеки покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.