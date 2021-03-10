Лига Европы

Футболист дал прогноз на игру Лиги Европы.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль, выступающий на правах аренды в испанском Тенерифе, прокомментировал предстоящий матч "бело-синих" против Вильярреала в 1/8 финала Лиге Европы.

"У киевского Динамо очень сильные, быстрые игроки, которые могут создавать опасные моменты. Буяльский — дифференциальный игрок, который в предыдущем раунде забил пару голов. В первом матче они могут заставить Вильярреал понервничать. Лучшее — это их способность забивать.

Цыганков — очень хороший футболист, с отличной левой ногой, который хорошо двигается на коротких дистанциях, и, кроме того, что он быстр, у него есть мастерство и цели. Он их лучший бомбардир, великий игрок".

Соль также рассказал, какие слабости есть у "желтой субмарины", которыми может воспользоваться киевский клуб.

"Среди слабостей Вильярреала — отсутствие опыта в крупных соревнованиях, потому что эта команда с молодыми игроками, особенно в линии защиты.

Игра против испанской команды будет сильно мотивировать Динамо, потому что это футбол, который они уважают и любят. Вильярреал — это команда, которую они считают великой и которую очень уважают", — цитирует Соля Onda Cero.

Напомним, встреча Динамо – Вильярреал состоится 11 марта на НСК Олимпийском. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.