Лига Европы

Наставник киевского клуба поделился своими мыслями перед первым матчем с Вильярреалом.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала.

Прежде всего румынский специалист ответил на слова наставника "желтой субмарины" Унаи Эмери, который заявил, что нынешнее Динамо напоминает ему Шахтер сезона-2015/16. Тогда "горняки" уступили испанцам в полуфинале ЛЕ: первая игра дома закончилась со счетом 2:2, а в Испании Севилья выиграла со счетом 3:1.

"Если он говорит, что наша игра похожа на игру того Шахтера, то я воспринимаю это как комплимент. Ведь Шахтер того времени играл очень зрелищно, имел в своем составе много техничных и быстрых бразильских игроков. Если идет сравнение, что наши игроки сейчас в данный момент так же играют, то я это воспринимаю как комплимент. Я помню тот матч, во Львове мы должны были выиграть, но не стоит забывать, что Севилья того времени была очень сильна, и она тогда выиграла этот турнир".

"Успех Эмери в еврокубках? Нет тренера, который только хорошо выступает в еврокубках, или чемпионате — нет смысла разделять соревнования. Тренер готовится к каждой игре. Эмери — очень хороший тренер, он детально прорабатывает и анализирует каждую игру, готовит свою команду, которая составлена из очень опытных игроков, по сравнению с нашими. Эмери поработал и в Лондоне, и в Париже. Это очень хороший тренер", — сказал Луческу.

Также наставник Динамо подробно оценил команду соперника, в которой собраны хорошие футболисты, способные добиться успеха в Европе.

"Что касается Вильярреала, то команда очень долго играет в Испании, там все друг друга знают, там сложно кого-то удивить. Но в Европе их тяжелее изучать — они очень хорошо выступают в Европе. Я просматривал их матчи за последние три года, у них прекрасные результаты. Это очень крепкая команда с опытными игроками, очень сбалансированная и хорошо организованная".

"У Вильярреала очень хороший подбор игроков, сбалансированный по возрастам. Молодые игроки компенсируют движение всей команды. Также они имеют лучшего игрока, Жерара Морено, который стремится к уровню топ-звезды европейских чемпионатов", — заявил специалист.

Что касается травмированных футболистов, в частности лидера киевлян Виктора Цыганкова, то по словам Мирчи, его состояние будет оценено на сегодняшней тренировке.

"Вербич, возможно, вернется в конце апреля, Бурда и Белуцэ выбыли надолго. Попов, надеюсь, через три-четыре дня вернется в общую группу. Что касается Цыганкова, то сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Потому что он тренировался индивидуально и только вчера работал в общей группе.

Гармаш тоже уже тренируется, но он очень много пропустил и сейчас подтягивается к общей группе. Игрокам тяжело возвращаться, потому что Гармаш пропустил тренировочный сбор, а сейчас мы играем два дня на третий. Тренировки в основном поддерживающие – игрокам тяжело войти в игровой ритм команды. Плюс климатические условия, поля очень плохие", — добавил Луческу.

Напоследок Луческу еще раз ответил, что для него приоритетных задач и каждая игра важна, независимо чемпионат это, или еврокубки.

"Мы не на базаре, чтобы торговаться. Самая важная игра — это следующая. Любая победа приносит энтузиазм, радость и хорошее настроение. Дает только плюсы игрокам. Я не хочу, чтобы Динамо делало шаг назад", — заключил главный тренер Динамо.

Напомним, встреча Динамо – Вильярреал состоится 11 марта на НСК Олимпийском. Начало матча в 19:55.