Шведский форвард продолжает восстановление после травмы.
Златан Ибрагимович, Getty Images
10 марта 2021, 18:53
Милан на своем официальном сайте объявил заявку на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
В состав заявки "россонери" не попал нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает свое восстановление после мышечной травмы.
Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Чиприан Тэтэрушану.
Защитники: Давиде Калабрия, Диогу Далот, Маттео Габбья, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.
Полузащитники: Самуэль Кастильехо, Браим Диас, Франк Янник Кессье, Раде Крунич, Суалихо Мейте, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.
Нападающие: Рафаэль Леау, Риккардо Тонин.
Напомним, первая встреча Манчестер Юнайтед — Милан пройдет 11 марта на Олд Траффорд. Начало матча в 19:55.
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