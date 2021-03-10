Лига Европы

Шведский форвард продолжает восстановление после травмы.

Милан на своем официальном сайте объявил заявку на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

В состав заявки "россонери" не попал нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает свое восстановление после мышечной травмы.

Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Чиприан Тэтэрушану.

Защитники: Давиде Калабрия, Диогу Далот, Маттео Габбья, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.

Полузащитники: Самуэль Кастильехо, Браим Диас, Франк Янник Кессье, Раде Крунич, Суалихо Мейте, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.

Нападающие: Рафаэль Леау, Риккардо Тонин.

Напомним, первая встреча Манчестер Юнайтед — Милан пройдет 11 марта на Олд Траффорд. Начало матча в 19:55.

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