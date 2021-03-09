Италия

Польский нападающий не решился побороться за место в составе с легендарным шведом.

Форвард Герты Кшиштоф Пьонтек объяснил причину своего ухода из Милана — приход Златана Ибрагимовича.

"Не буду скрывать причину моего ухода — это приход Ибрагимовича, – сказал поляк в интервью Prawda Futbolu. – Я просто не хотел по пять или шесть матчей подряд просиживать на скамейке запасных".

"Если Ибрагимович выходил на поле, то чтобы он его покинул, его должны были вынести на носилках или он сам захотел бы уйти. А я не получал ни минуты".

"Как-то меня выпустили в Кубке Италии. Я забил и отдал результативную передачу, но в следующем матче чемпионата я снова сидел в запасе. Это не значит, что я нетерпеливый, но я понял, что у меня попросту нет ни единого шанса".

25-летний нападающий национальной сборной Польши (15 матчей, 7 голов) перешел в Милан после блестящего выступления в Дженоа (21 матч во всех турнирах, 19 мячей). После Милана (41, 16) Пьонтек отправился в Герту (40, 11).

Вскоре Кшиштоф начал говорить, что не против вернуться в Серию А.

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