Италия

Швед продолжит выступать на миланский клуб.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович продлит контракт с "россонери", об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, швед подпишет с клубом контракт сроком до конца сезона-2021/22. 39-летний форвард заработает по данному соглашению 7 млн евро.

Отмечается, что Милан, вероятно, подпишет молодого нападающего, который сможет заменить Златана с течением времени.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 14 матчей в Серии А, в которых забил 14 голов.

Ранее форвард Герты Кшиштоф Пьонтек назвал причиной своего ухода из Милана приход Златана Ибрагимовича.

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