Лига Европы

Три футболиста испанского клуба могут пропустить ответную встречу в случае получения предупреждения в первом матче.

В четверг, 11 марта, киевское Динамо в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы примет на НСК Олимпийском Вильярреал.

Перед поединком в Киеве отстраненных игроков нет как в составе Динамо, так и в составе Вильярреала. Однако обе команды могут потерять нескольких своих футболистов на ответный матч в случае получения ими предупреждения в ближайший четверг.

В Динамо под угрозой дисквалификации находятся Виталий Буяльский и Николай Шапаренко, которые имеют в своем пассиве по две желтые карточки, заработанные на предыдущих стадиях еврокубков.

В составе испанского клуба в шаге от отстранения на ответный матч находятся полузащитник Франсис Коклен и защитники Рамиро Фунес Мори и Рубен Пена.

Напомним, что стартовый свисток предстоящей встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Ответный поединок команд состоится в Испании через неделю, 18 марта. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Вильярреал не будет проводить предматчевую тренировку перед встречей Динамо.

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