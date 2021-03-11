Лига Европы

Football.ua восстановил в памяти страницы истории противостояния между киевским и испанским клубом.

В насыщенной еврокубковой истории киевского Динамо хватало матчей с самыми разнообразными соперниками. С некоторыми столичная команда и вовсе встречалась не раз, и не два. Грядущее противостояние с Вильярреалом станет как раз исторически вторым, и вновь в рамках КУЕФА/Лиги Европы. Давайте вспомним, как развивались события в предыдущем столкновении киевлян с "желтой субмариной".

Вильярреал начал свой поход по турнирной сетке КУЕФА еще со стадии квалификации, без проблем расправившись со шведским Хаммарбю, а на стадии группового этапа оставила позади себя Партизан, Лацио, и греческий Эгалео.

Динамо же свалилось во второй по значимости еврокубок из еврокубка главного, причем довольно драматическим образом.

В Лиге чемпионов киевляне угодили в самую настоящую группу "смерти" с мадридским Реалом, Ромой и Байером. Думаем, многие болельщики со стажем хорошо помнят тот групповой этап.

Первый поединок в Риме завершился техническим поражением хозяев по причине того, что кто-то из болельщиков Ромы додумался кинуть зажигалку в главного арбитра матча — Андерса Фриска, да так, что умудрился рассечь лоб шведскому арбитру, из-за чего "волки" были наказаны еще и двумя встречами без зрителей. Чести ради стоит признать, что динамовцы и так вели в счете благодаря голу Горана Гавранчича, поэтому итог выглядел справедливо.

Перед последним туром Динамо занимало первое место в своем квартете, во второй раз, правда, теперь уже не в кабинетах, а на поле, обыграв римский клуб, а также одолев Байер и сыграв вничью с Реалом в Киеве.

Дело было за малым — просто не проиграть "фармацевтам" в последнем туре, однако киевляне пропустили трижды во второй половине встречи, позволив Байеру обойти себя в таблице, также установив антирекорд турнира. Команда Йожефа Сабо не сумела выйти в плей-офф с 10 очками в активе. Практически через десять лет сие сомнительное "достижение" превзойдет Наполи с его 12 зачетными пунктами.

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Горевать времени не было, так как столичный гранд ждала игра в Кубке УЕФА, где его шансы оценивались довольно высоко. Тем не менее Динамо остановилось уже на стадии 1/16 финала.

Вильярреал на тот момент был лишь на пути к наивысшему достижению в своей истории — полуфиналу Лиги чемпионов. Данное событие случится через год, а в сезоне-2004/05 "подводники", ведомые Мануэлем Пеллегрини, дошли до полуфинала второго еврокубка.

После нулей на стадионе имени Лобановского шансы киевлян на итоговый проход оценивались, как вполне рабочие. Однако хозяева Эль-Мадригаля (тогда стадион "субмарины" именовался именно так) добыли уверенную победу со счетом 2:0, оставив подопечных Сабо у разбитого корыта. Один из голов, к слову, забил юный Санти Касорла.

Сумеет ли Динамо взять реванш за то обидное поражение? Скоро узнаем.