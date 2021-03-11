Испанский защитник стреляет редко, но метко.
Рауль Альбиоль, getty images
11 марта 2021, 22:24
Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.
Второй гол "желтой субмарины" в данном матче забил защитник Рауль Альбиоль.
Последний раз испанец забивал в составе Реала в розыгрыше Лиги чемпионов-2009/2010 в поединке против французского Марселя.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.
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