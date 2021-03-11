Лига Европы

Испанский защитник стреляет редко, но метко.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Второй гол "желтой субмарины" в данном матче забил защитник Рауль Альбиоль.

Последний раз испанец забивал в составе Реала в розыгрыше Лиги чемпионов-2009/2010 в поединке против французского Марселя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.

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