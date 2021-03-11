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Динамо - Вильярреал, фото Динамо
11 марта 2021, 22:48
Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.
Согласно официальному сайт УЕФА, подопечные Мирчи Луческу за девяносто минут игрового времени так и не смогли нанести удар в створ ворот испанской команды.
Отметим, что Динамо нанесло девять ударов по воротам, из которых семь пришлись мимо ворот, а еще два были заблокированы.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.