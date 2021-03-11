Лига Европы

Киевляне так и не потревожили Херонимо Рульи.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Согласно официальному сайт УЕФА, подопечные Мирчи Луческу за девяносто минут игрового времени так и не смогли нанести удар в створ ворот испанской команды.

Отметим, что Динамо нанесло девять ударов по воротам, из которых семь пришлись мимо ворот, а еще два были заблокированы.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.